Ecco le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Ascoli, match valevole per la 4^ giornata della Serie C 2024/2025. Il match andrà in scena alle ore 18:30 allo stadio 'Speroni' di Busto Arsizio. Francesco Camarda assente, non si siederà neanche in panchina.