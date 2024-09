Geoffrey Moncada, dopo l'infortunio di Ismael Bennacer, si sarebbe già messo all'opera insieme al resto della dirigenza del Milan per non farsi trovare impreparato nel corso del calciomercato invernale. Come noto, infatti, il centrocampista algerino si è fatto male durante un allenamento con la Nazionale dell'Algeria. Gli esami svolti dal club rossonero hanno rivelato un guaio fisico che potrebbe tenerlo fuori diversi mesi. Detto che al momento l'intenzione sarebbe quella di lavorare con i giovani talenti Kevin Zeroli e Silvano Vos, nella sessione di gennaio almeno un innesto potrebbe esserci.