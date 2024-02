Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Thiaw titolare. La scelta in mediana

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; Mirančuk, De Ketelaere. A disposizione : Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Hien, Palomino, Tolói; Adopo, Pašalić, Zappacosta; Lookman, Scamacca, Touré. Allenatore : Gasperini. LEGGI ANCHE : Ecco come e dove vedere Milan-Atalanta in tv o diretta streaming >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.