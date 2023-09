Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Donnarumma e Raspadori dal 1′

Alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano, andrà in scena il match Italia-Ucraina, valevole per le qualificazioni ad Euro2024. Sorprende la scelta di Luciano Spalletti di lasciare in panchina il capitano Ciro Immobile per Giacomo Raspadori, La fascia l'avrà Gianluigi Donnarumma.