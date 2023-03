Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Tonali parte dalla panchina | News

Tra pochi minuti scenderanno sul prato dello Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli Italia e Inghilterra. La gara sarà valida per le qualificazioni ad Euro2024 e sono state rese note le formazioni ufficiali dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Gareth Southgate. Per quanto riguarda gli azzurri, partirà dalla panchina il centrocampista del Milan Sandro Tonali, mentre partirà dal primo minuto Mateo Retegui, il ragazzo più atteso. Dall'altra parte Southgate si affida a Kane in attacco, schierato insieme a Grealish e Saka. Ecco, di seguito, le formazioni di Italia-Inghilterra.