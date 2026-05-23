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Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?
Domani, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco come e dove vedere il match dei rossoneri in diretta tv e online in streaming su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Cagliari è una sfida importante per i rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri arriverà all'appuntamento al terzo posto in classifica, a quota 70 punti (dietro al Napoli di Antonio Conte), mentre il Cagliari di Pisacane è salvo dopo il successo contro il Torino.

Pertanto, al Milan mancano solo tre punti per avere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Ecco come e dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming, con l'orario del match e le informazioni più importanti.

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Milan-Cagliari: orario e data

Milan-Cagliari, partita della 38esima giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 20:45 di domenica 24 maggio 2026 allo stadio 'San Siro', a Milano.

Dove vedere il Milan in diretta tv

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Milan-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Milan-Cagliari su DAZN sarà affidata a Pardo.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Cagliari, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Milan-Cagliari in diretta anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android. La partita verrà trasmessa - in differita dopo le ore 23:30 - anche da Milan TV, App disponibile nel bouquet sempre di DAZN.

Su PianetaMilan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle ore 20:40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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