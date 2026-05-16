PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Genoa-Milan, dove vederla: Sky o DAZN? Canale TV, streaming e info orario

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Genoa-Milan, dove vederla: Sky o DAZN? Canale TV, streaming e info orario

Genoa-Milan di Serie A in diretta tv o streaming
Domani, domenica 17 maggio, alle ore 12:00, si disputerà al 'Ferraris' Genoa-Milan, partita della 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Ecco come e dove vedere il match dei rossoneri in diretta tv e online in streaming su internet
Daniele Triolo Redattore 

Passerà dallo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova un'ampia fetta delle speranze di qualificazione in Champions League per il Milan guidato da Massimiliano Allegri. In vista della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, la squadra rossonera si presenta a Marassi — dove si prevede un'atmosfera caldissima e il tutto esaurito — al quarto posto in classifica a quota 67 punti.

La volata per l'Europa che conta è più aperta che mai: i rossoneri si trovano subito sotto la Juventus (68) e il Napoli (70), a pari merito con la Roma (67) e con il fiato sul collo da parte del Como (65). Sebbene il Diavolo possa contare sugli scontri diretti a favore nei confronti di giallorossi (1-0 e 1-1) e lariani (3-1 e 1-1), servirà una vittoria per blindare il pass europeo.

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Qualora i rossoneri sbancassero lo stadio del Genoa di Daniele De Rossi, dovrebbero poi completare la missione a San Siro contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato, previsto per il prossimo weekend. Di seguito tutte le informazioni ufficiali su come seguire il match in diretta.

Genoa-Milan: data e orario ufficiale

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A causa della contemporaneità imposta dalla Lega Serie A per le sfide decisive in chiave Champions/Europa League, la partita Genoa-Milan è in programma ufficialmente per domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. Il match si disputerà nella cornice dello stadio 'Ferraris' di Marassi, a Genova.

Dove vedere Genoa-Milan in diretta TV

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Il match tra rossoblu e rossoneri verrà trasmesso in diretta TV esclusiva su DAZN. La partita non rientra infatti nel pacchetto di tre gare a giornata condivise in co-esclusiva con 'Sky Sport'.

Per gli utenti che possiedono un doppio abbonamento (Sky e DAZN) e hanno attivato l'opzione dedicata, la partita sarà visibile anche sul decoder satellitare o sul box di Sky al canale 214 (Zona DAZN).

Come seguire la partita in streaming e in differita

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La diretta streaming di Genoa-Milan sarà disponibile interamente sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile connettersi tramite l'applicazione ufficiale per smartphone e tablet (iOS e Android), oppure collegandosi al sito web ufficiale da PC e notebook.

Per chi non riuscisse a seguire l'evento in diretta, l'emittente tematica Milan TV (disponibile come canale aggiuntivo all'interno del bouquet DAZN) trasmetterà la differita integrale del match a partire dalle ore 23:30 della stessa giornata.

Live Reaction e Diretta Testuale su PianetaMilan

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Su 'PianetaMilan.it' potrete seguire l'andamento della sfida minuto per minuto grazie alla nostra cronaca testuale dettagliata. A partire dalle ore 20:40 saremo inoltre live sul nostro canale ufficiale YouTube con la Live Reaction: commenteremo le azioni salienti in diretta con voi per confrontarci in tempo reale. Lasciate i vostri commenti e fate sentire il vostro supporto alla squadra!

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