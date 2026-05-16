Qualora i rossoneri sbancassero lo stadio del Genoa di Daniele De Rossi, dovrebbero poi completare la missione a San Siro contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato, previsto per il prossimo weekend. Di seguito tutte le informazioni ufficiali su come seguire il match in diretta.
Genoa-Milan: data e orario ufficiale—
A causa della contemporaneità imposta dalla Lega Serie A per le sfide decisive in chiave Champions/Europa League, la partita Genoa-Milan è in programma ufficialmente per domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. Il match si disputerà nella cornice dello stadio 'Ferraris' di Marassi, a Genova.
Dove vedere Genoa-Milan in diretta TV—
Il match tra rossoblu e rossoneri verrà trasmesso in diretta TV esclusiva su DAZN. La partita non rientra infatti nel pacchetto di tre gare a giornata condivise in co-esclusiva con 'Sky Sport'.
Per gli utenti che possiedono un doppio abbonamento (Sky e DAZN) e hanno attivato l'opzione dedicata, la partita sarà visibile anche sul decoder satellitare o sul box di Sky al canale 214 (Zona DAZN).
Come seguire la partita in streaming e in differita—
La diretta streaming di Genoa-Milan sarà disponibile interamente sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile connettersi tramite l'applicazione ufficiale per smartphone e tablet (iOS e Android), oppure collegandosi al sito web ufficiale da PC e notebook.
Per chi non riuscisse a seguire l'evento in diretta, l'emittente tematica Milan TV (disponibile come canale aggiuntivo all'interno del bouquet DAZN) trasmetterà la differita integrale del match a partire dalle ore 23:30 della stessa giornata.
Live Reaction e Diretta Testuale su PianetaMilan—
Su 'PianetaMilan.it' potrete seguire l'andamento della sfida minuto per minuto grazie alla nostra cronaca testuale dettagliata. A partire dalle ore 20:40 saremo inoltre live sul nostro canale ufficiale YouTube con la Live Reaction: commenteremo le azioni salienti in diretta con voi per confrontarci in tempo reale. Lasciate i vostri commenti e fate sentire il vostro supporto alla squadra!
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