Domani, domenica 17 maggio, alle ore 12:00, si disputerà al 'Ferraris' Genoa-Milan, partita della 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Ecco come e dove vedere il match dei rossoneri in diretta tv e online in streaming su internet

Passerà dallo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova un'ampia fetta delle speranze di qualificazione in Champions League per il Milan guidato da Massimiliano Allegri . In vista della 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, la squadra rossonera si presenta a Marassi — dove si prevede un'atmosfera caldissima e il tutto esaurito — al quarto posto in classifica a quota 67 punti.

La volata per l'Europa che conta è più aperta che mai: i rossoneri si trovano subito sotto la Juventus (68) e il Napoli (70), a pari merito con la Roma (67) e con il fiato sul collo da parte del Como (65). Sebbene il Diavolo possa contare sugli scontri diretti a favore nei confronti di giallorossi (1-0 e 1-1) e lariani (3-1 e 1-1), servirà una vittoria per blindare il pass europeo.