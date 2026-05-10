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Dove vedere Milan-Atalanta oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

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Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta online streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Milan-Atalanta, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Atalanta, valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte in 35 partite disputate. L'Atalanta di Raffaele Palladino, invece, è 7^ in graduatoria, con 55 punti, frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte, sempre in 35 gare giocate.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Atalanta è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Milan-Atalanta su internet in streaming

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Milan-Atalanta (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia composta da Pierluigi Pardo e Fabio Bazzani), però, può anche essere seguita in diretta streaming online su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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