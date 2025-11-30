VAR e arbitri, chiamate ed errori ai danni del Milan: da Nkunku a Pavlovic

Ancora polemiche su polemiche dopo una partita del Milan. Ieri sera il Diavolo ha vinto contro la Lazio, che ha protestato, tanto da entrare in silenzio stampa, per la decisione di Collu dopo la revisione al VAR: niente rigore per un presunto fallo di mano di Pavlovic su tiro di Romagnoli nell'area di rigore rossonera. Quello che fa discutere è proprio la chiamata del VAR, visto che Pavlovic era di spalle, a pochi centimetri da Romagnoli e in lotta con Marusic. Sulla carta non sarebbe servita neanche la revisione, bastava assegnare il giusto calcio d'angolo per i biancocelesti. Marelli a 'DAZN' ha commentato l'accaduto così: "Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l'estrema vicinanza dei giocatori, perché il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic è di spalle". PROSSIMA SCHEDA