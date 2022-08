Vicenza-Milan, infortunio per Tonali: problema muscolare

Infortunio per Sandro Tonali in Vicenza-Milan: problema muscolare per il centrocampista, costretto a lasciare il campo ad inizio secondo tempo

Infortunio per Sandro Tonali in Vicenza-Milan: problema muscolare per il centrocampista, costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Un allungo fatale per il numero 8 rossonero, che si è subito fermato. Tonali dopo l'infortunio ha preso direttamente la via degli spogliatoi, scuro in volto e preoccupato.