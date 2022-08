Vicenza-Milan, assenti Kjaer, Bakayoko e Giroud: i motivi | PM News

Simon Kjaer, Tiémoué Bakayoko ed Olivier Giroud non giocheranno Vicenza-Milan, amichevole in programma alle ore 19:00 allo stadio 'Menti'

Simon Kjaer, Tiémoué Bakayoko e Olivier Giroud non giocheranno l'amichevole Vicenza-Milan, partita in programma alle ore 19:00 allo stadio 'Romeo Menti'. Il difensore danese, il centrocampista e l'attaccante francese non sono neanche in panchina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Giroud è alle prese con un affaticamento muscolare; per Kjaer e Bakayoko, invece, semplice gestione delle forze. Domani, infatti, il Milan giocherà un'altra amichevole contro la Pergolettese. Milan, urge un centrocampista. Le idee di Maldini e Massara >>>