Amichevole Vicenza-Milan: la diretta della partita | LIVE NEWS

Il LIVE dell'amichevole Vicenza-Milan, partita in programma alle ore 19:00 allo stadio 'Romeo Menti'. La diretta del match minuto per minuto

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Romeo Menti', dove alle ore 19:00 andrà in scena l'amichevole Vicenza-Milan, ultimo test match del precampionato dei rossoneri di Stefano Pioli. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita del Diavolo, per non perdervi neanche un'azione, in diretta, minuto per minuto! Milan, urge un centrocampista. Le idee di Maldini e Massara >>>