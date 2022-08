Vicenza-Milan: data, orario, diretta TV e streaming dell’amichevole

Nuova amichevole per il Milan, rossoneri impegnati contro il Vicenza: data, orario, diretta TV e streaming del match del 'Romeo Menti'

Carmelo Barillà

Nuova amichevole per il Milan, rossoneri impegnati contro il Vicenza. Dopo la convincente vittoria al Vélodrome contro il Marsiglia ed il mini-tour europeo, si torna in Italia. Ad ospitare il match, infatti, sarà lo stadio 'Romeo Menti', impianto casalingo del Lanerossi.

Vicenza-Milan: orario e diretta testuale

L'amichevole tra Vicenza e Milan verrà disputata sabato 6 agosto al Romeo Menti, stadio di casa della formazione militante in Serie C. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 19:00. Come sempre, potrete seguire la gara con la diretta testuale di PianetaMilan.it. Al termine del match le consuete pagelle della nostra redazione, le interviste, i commenti e gli approfondimenti su Vicenza-Milan.

Vicenza-Milan: dove vedere la diretta TV

Il test amichevole del Milan, come tutte le altre gare dei rossoneri in questo precampionato, verrà trasmesso in diretta TV su Sportitalia, disponibile al canale 60 del digitale terrestre.

Streaming di Vicenza-Milan: le info

La sfida Vicenza-Milan sarà visibile anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com. Seguite PianetaMilan.it per non perdervi le tappe di avvicinamento al match e tutti gli approfondimenti.

I prossimi impegni del Milan

Dopo la gara contro il Vicenza, il Milan affronterà la Pergolettese a Milanello, domenica 7 agosto. Un test simile a quello con il Lemine Almenno, un allenamento congiunto con spazio a chi avrà giocato meno a Vicenza. Poi si inizierà a fare sul serio. Il 13 agosto, infatti, a San Siro arriverà l'Udinese per l'esordio in campionato. Calcio d'inizio fissato alle 18:30. Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan