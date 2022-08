Mercato Milan – Centrocampo, idea dalla Serie A. Ma non è l’unica

Il calciomercato del Milan ha vissuto due mesi burrascosi a causa di due questioni difficili da sbrogliare, ma che sono state archiviate con un lieto fine. Prima il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara, poi l'acquisto del grande obiettivo Charles De Ketelaere, arrivato dopo una trattativa lunghissima con il Brugge. Ci sono però altri tasselli da mettere a posto per regalare a Stefano Pioli la migliore formazione possibile per confermarsi in Serie A e migliorarsi in Champions League.