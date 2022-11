Nazionali Milan – Thiaw, Bennacer e Kalulu ieri impegnati in amichevole

Nella giornata di ieri alcuni giocatori del Milan (Malick Thiaw, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu) erano in campo per delle amichevoli

Fabio Barera

In occasione della sosta imposta al campionato di Serie A per dare spazio al Mondiale di Qatar 2022, alcuni rossoneri sono impegnati solamente in amichevoli; nella giornata di ieri, 20 novembre, tre giocatori del Milan sono scesi sul rettangolo verde e tutti e tre lo hanno fatto per 90'.

Milan, 90' per tutti i rossoneri impegnati — Procedendo con ordine, alle 17:30 è andata in scena l'amichevole tra le Under 21 di Italia e Germania terminata con il risultato di 4-2; ottima prestazione per il duttile difensore rossonero Malick Thiaw, che piano piano sta entrando in confidenza con i dettami tattici di Stefano Pioli. Adoperato da centrale nel pacchetto arretrato teutonico, il classe 2001 è rimasto in campo per tutto il corso della partita. Ha salvato, sulla linea di porta, un gol praticamente fatto nel primo tempo.

Alle 20:30, invece. spazio alla sfida tra la Svezia e l'Algeria, due tra le grandi escluse dal Mondiale di Qatar 2022; nonostante Ismael Bennacer abbia trovato i 90', le "Volpi del deserto" hanno subito una battuta d'arresto per 2-0 complice anche l'espulsione di Bensebaini nel primo tempo. In campo anche Pierre Kalulu nell'amichevole tra le selezioni Under 21 di Francia e Norvegia terminata 1-1. Mondiali, quella curiosa statistica che riguarda il Milan >>>