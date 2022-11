Milan, tre rinforzi per Pioli: Thiaw, Vranckx e Origi. Ora tocca a loro

Malick Thiaw, Aster Vranckx e Divock Origi, giocatori del Milan, hanno un mese di tempo per convincere Stefano Pioli in vista di gennaio 2023

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Malick Thiaw, Aster Vranckx e Divock Origi del Milan. I tre infatti, hanno un mese di tempo per conquistare il Diavolo e convincere il tecnico Stefano Pioli a dar loro più fiducia in vista della seconda parte della stagione, da gennaio 2023 in avanti.

Milan, spazio a dicembre per Thiaw, Vranckx e Origi — Thiaw, Vranckx e Origi, tra i giocatori del Milan che non andranno ai Mondiali in Qatar e che, pertanto, resteranno ad allenarsi agli ordini di Pioli, vorranno sicuramente sfruttare al massimo questa sosta prolungata della Serie A per riuscire a guadagnare più spazio nell'undici titolare rossonero, imponendosi con decisione agli occhi dell'allenatore.

Il periodo di adattamento per Thiaw e Vranckx, ha ricordato il 'CorSport', è stato complicato. Pioli, per loro, ha optato per la strategia dell'inserimento graduale. Tagliati dalla lista UEFA per partecipare alla Champions League, hanno avuto soltanto poche chance in campionato. Il tedesco Thiaw ha debuttato a metà ottobre - bene - sul campo dell'Hellas Verona. Pioli, allora, lo ha riproposto titolare contro Cremonese e Fiorentina.

Lo scopo dell'ex Schalke 04, dunque, è quello di entrare in maniera più stabile nelle rotazioni difensive. Stesso obiettivo, ma per il centrocampo, per il belga Vranckx, giunto in estate in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Usato a sprazzi da Pioli nel suo Milan, quando è stato chiamato in causa, però, ha fatto bene. Il numero 40 ha effettuato il cross, in Milan-Fiorentina 2-1, da cui è nato l'autogol di Nikola Milenković al 92'. Ed anche prima era piaciuto.

Darà il massimo in questo mese, tra gli allenamenti a Milanello, il training camp di Dubai e le amichevoli contro Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven, per convincere Pioli a farlo giocare di più. E, ovviamente, il club di Via Aldo Rossi a versare 12 milioni di euro per rilevarlo in via definitiva dai 'Lupi' della Volkswagen.

Un altro acquisto estivo del Milan che, finora, ha reso meno del previsto è Origi. Escluso dal Belgio di Roberto Martínez per i Mondiali (con grande delusione per il ragazzo), vuole ritrovare le motivazioni giuste per essere decisivo con il Milan e, ovviamente, riconquistare la maglia dei 'Diavoli Rossi'. In 14 partite fin qui giocate tra campionato e Champions, per Origi solo un gol in Milan-Monza. Pochissimo.

L'ex dei 'Reds' vorrà essere protagonista, a Dubai, nelle amichevoli invernali contro 'Gunners' e proprio contro la sua ex squadra, nonché in quella in Olanda. L'ambizione, di Thiaw, Vranckx e Origi, è far capire al Milan che, in estate, Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno sbagliato ad investire su di loro.