Milan-Novara 2-1 al 45′: Chukwueze e Okafor al primo gol. La difesa…

Termina 2-1 il primo tempo tra il Milan e il Novara, valevole come ultima amichevole estiva dei rossoneri. Partita approcciata bene dai ragazzi di Stefano Pioli, con il Diavolo che controlla il pallone e cerca spesso i passaggi lunghi. Romero è il primo ad essere pericoloso al secondo minuto su una palla bellissima di Chukwueze. Lo stesso nigeriano supera in dribbling Desjardins e insacca per la prima rete in rossonero, tutto questo al 9' minuto. Poco dopo, al 15', arriva anche il primo gol di Okafor: ottima azione personale di Romero che trova sempre Chukwu. Tiro parato e ribadito a rete da Okafor. Poco dopo Pobega spara troppo centrale di testa da ottima posizione. Sale il Novara con il possesso palla, fino ad arrivare alla rete del 2-1: brutto errore di Kjaer sul cross dalla destra di Buric, Corti tutto solo in area non sbaglia davanti a Mirante in uscita. Sul finire del primo tempo iniziativa di Bartesaghi, ma Okafor non trova la porta. Il Milan gioca bene in avanti, ma soffre ancora troppo in difesa.