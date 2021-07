Milan-Modena, assente per infortunio Tommaso Pobega: i dettagli

Il Milan sta disputando la seconda amichevole estiva contro il Modena. Assente per infortunio Tommaso Pobega, centrocampista rossonero

Si sta disputando Milan-Modena, la seconda amichevole estiva dei rossoneri. Assente per infortunio Tommaso Pobega, centrocampista rientrato dal prestito allo Spezia. Per il promettente classe '99 un risentimento muscolare. Pobega è comunque in panchina nel match di Milanello. Nelle prossime ore saranno valutate meglio le sue condizioni, magari anche attraverso esami strumentali. Calciomercato Milan, le top news di oggi: novità su Kessié, Kaio Jorge e Ilicic