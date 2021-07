Milan-Modena, segui con noi la diretta testuale | LIVE NEWS

Manca poco alla seconda amichevole stagionale, Milan-Modena. Segui con noi la diretta del match a Milanello, previsto alle 17.

Prosegue la preparazione rossonera alla nuova stagione e oggi passa da Milan-Modena, seconda amichevole estiva degli uomini di Stefano Pioli. Alle ore 17:oo, infatti, il Milan torna in campo in vista della stagione 2021-2022. A Milanello arriva il Modena, club di Serie C costruito per ottenere la promozione in questa stagione. Una settimana esatta dopo il primo match contro la Pro Sesto, vinto 6-0, Pioli potrà dunque testare i miglioramenti della sua squadra. In più avrà ovviamente Brahim Diaz e Fodè Ballo-Tourè, spagnolo classe 1999 e senegalese classe 1997, arrivati dal mercato. Inoltre, recupera Alexis Saelemaekers. Il belga classe 1999 aveva saltato la prima, così come Davide Calabria, terzino classe 1996. Pioli sceglie ancora Krunic come esterno offensivo, Leao agirà da prima punta. Segui la diretta testuale con noi di PianetaMilan.it per non perdervi nemmeno un'azione!