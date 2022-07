Amichevole Marsiglia Milan: le probabili formazioni del match

Nuova amichevole per il Milan, appuntamento domenica 31 luglio al Vélodrome per la sfida all'Olympique Marsiglia: le probabili formazioni

Carmelo Barillà

Nuova amichevole per il Milan, appuntamento domenica 31 luglio al Vélodrome per la sfida all'Olympique Marsiglia. La squadra francese è avversaria di un certo livello, visto che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, dietro al PSG, il che significa che i Focesi disputeranno la prossima Champions League. Il test amichevole del Milan in Francia, come tutte le altre gare dei rossoneri in questo precampionato, verrà trasmesso in diretta TV su Sportitalia, disponibile al canale 60 del digitale terrestre.

La sfida Marsiglia-Milan sarà visibile anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com. Come sempre, PianetaMilan.it vi accompagnerà nel pre-partita e nel post con diretta testuale, pagelle, interviste ed approfondimenti.

L'amichevole tra Marsiglia e Milan verrà disputata, come detto, domenica 31 luglio 2022 al Vélodrome, stadio di casa dei francesi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

Marsiglia-Milan: le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrebbe affidarsi, più o meno, allo stesso undici che ha travolto gli austriaci del Wolfsberger. Qualche variazione e possibile ritorno in campo (a gara in corso) per Simon Kjaer. Dall'altra parte prove di campionato per Igor Tudor. Il prossimo 7 agosto, infatti, l'Olympique riceverà lo Stade de Reims per la prima di Ligue 1. Nelle prime quattro uscite prestagionali, il Marsiglia ha ottenuto due vittorie contro Marginane Gignac e Middlesbrough, un pareggio con il Betis e un ko con il Norwich. Da tenere d'occhio soprattutto il tridente offensivo dei francesi, con Payet pericolo numero uno. Di seguito le probabili formazioni di Marsiglia-Milan.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Lopez, Caleta-Car, Mbemba, Gigot; Lirola, Gueye, Guendouzi, Clauss; Payet, Ünder, Milik. All. Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Giroud. All. Pioli.