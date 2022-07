Domani amichevole Olympique Marsiglia-Milan: scocca l’ora di Kjaer

Simon Kjaer dovrebbe tornare domani pomeriggio in campo in occasione di Olympique Marsiglia-Milan, amichevole allo stadio 'Vélodrome'

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà l'amichevole Olympique Marsiglia-Milan, un anticipo di Champions League. Non soltanto perché i francesi parteciperanno, come i rossoneri, alla massima competizione continentale (potrebbero anche incrociarsi nel girone), ma anche perché il Diavolo troverà un ambiente particolarmente 'caldo' in Costa Azzurra.

Si parla di uno stadio 'Vélodrome' gremito in ogni ordine di posto, per un totale di 60mila spettatori. I tifosi, dunque, spingeranno l'OM verso la partita contro il Milan. E, si sa, per i sostenitori e per i calciatori dell'Olympique Marsiglia non fa molta differenza, che si tratti di una gara amichevole o di una partita ufficiale: danno sempre il massimo.

Olympique Marsiglia-Milan, Kjaer avrà dei minuti nella ripresa

L'OM, dal punto di vista tecnico, sarà l'avversario più ostico dell'intero precampionato rossonero, ha commentato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Milan ha vinto bene a Colonia, ma in campo c'erano tante riserve e, dal punto di vista tecnico-tattico, alla sua prima uscita ufficiale i rossoneri avevano giocato più che altro nelle ripartenze e in contropiede.

La sconfitta contro lo ZTE e la goleada inflitta al Wolfsberger, per caratura degli avversari, sono da considerare prove ad ogni modo meno attendibili. Mister Stefano Pioli, però, ha avuto modo di mettere benzina nelle gambe di tutti, specialmente dei titolari. Domani sera in Olympique Marsiglia-Milan, quindi, si vedrà un Diavolo più vicino a quello che esordirà in campionato sabato 13 agosto a 'San Siro' contro l'Udinese.

La prova di Marsiglia, secondo il 'CorSport', restituirà al campo Simon Kjær, fermo da dicembre, ai suoi primi minuti con il Milan. Difficilmente, però, il danese partirà titolare. La curiosità sarà capire se, dal 1', toccherà nuovamente a Yacine Adli giocare sulla trequarti. Vorrebbe dire, nel caso, che il sorpasso su Brahim Díaz è cosa fatta.

In mediana, infine, potrebbe rivedersi il tandem composto da Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, finora rimasto 'separato'. Davanti, spazio a Olivier Giroud, con Ante Rebić pronto a subentrare: o da 'falso nueve', o a sinistra, nella ripresa, al posto di Rafael Leão. Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>