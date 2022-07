Marsiglia-Milan, Kjaer: “Sto bene, mi manca il ritmo partita”

Simon Kjaer ha parlato al termine dell'amichevole Marsiglia-Milan , conclusasi 0-2 . Ecco le dichiarazioni del centrale rossonero, rientrato proprio oggi in campo, ai canali ufficiali del club: " Sono molto contento . Non l'avrei mai detto otto mesi fa, è stato un percorso lungo, però anche divertente in qualche circostanza. Poi è bello tornare con la squadra dopo otto mesi, con i compagni. Sto bene, ovviamente mi manca il ritmo partita . Sugli allenamenti puoi fare quello che vuoi, ma la partita è un'altra cosa. Mi serve giocare . Oggi molto bene, contro un'avversaria forte, con tanta qualità. Gioca in modo simile ad Atalanta e Verona, uomo contro uomo".

"Stiamo crescendo fisicamente, secondo me siamo ad un buon punto - prosegue Kjaer parlando dopo Marsiglia-Milan -. Lavoriamo per fare sempre uno step in più. Pensiamo partita dopo partita come la scorsa stagione. C'è da dire che gli attaccanti stanno facendo un lavoro straordinario. Se loro pressano così davanti, per noi difensori è più facile. Senza quel pressing, incontrando attaccanti di qualità rischiamo che ci facciano gol".