Sicuramente questo non sarà il ruolo definitivo di Leao in questa stagione, considerando il ritorno a agosto di Santiago Gimenez. Sempre ad agosto sarà fondamentale cogliere l’opportunità di rinforzare l’attacco con acquisti mirati, come Vlahovic o Nunez. Nonostante ciò, Allegri si è detto soddisfatto della prestazione del suo “pupillo”, anche se probabilmente si aspetta di più, magari un gol, che contro l’Arsenal non è arrivato anche per colpa di un recupero straordinario di Saliba nel primo tempo.