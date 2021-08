Amichevole Valencia-Milan, i convocati di Pioli: fuori Caldara e Hauge

Mattia Caldara e Jens Petter Hauge, in odor di cessione, fuori dai convocati del tecnico Stefano Pioli per l'amichevole Valencia-Milan di oggi

Questa sera, alle 20:30 ora italiana, si disputerà l'amichevole Valencia-Milan , quarta amichevole precampionato del Milan di Stefano Pioli . La partita, valevole per la 49^ edizione del 'Trofeo Naranja', è anche la seconda gara dell' European Summer Tour 2021 dei rossoneri.

Il tecnico Pioli ha diramato la lista dei convocati per Valencia-Milan di stasera. Assenti, dunque non viaggiano con la squadra per la trasferta dello stadio 'Mestalla' di Valencia, sia Mattia Caldara sia Jens Petter Hauge. Il Milan, infatti, sta finalizzando le loro cessioni rispettivamente a Venezia ed Eintracht Francoforte.