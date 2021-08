Calciomercato Milan – Caldara al Venezia: formula e cifre dell’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara sarà il perno difensivo del Venezia, neo-promosso in Serie A. Tutti i dettagli

Milan e Venezia hanno concluso ieri un'operazione di calciomercato molto importante. In uscita per i rossoneri, in entrata per i lagunari. La compagine arancioneroverde, infatti, ha definito l'arrivo di Mattia Caldara dal Diavolo. Caldara, classe 1994, rientrato dal prestito di 18 mesi all'Atalanta, si trasferirà dunque in Laguna per essere il leader della retroguardia della squadra di Paolo Zanetti, neo-promossa in Serie A.