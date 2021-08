Calciomercato Milan – Hauge all’Eintracht è in chiusura: le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge lascerà il Diavolo per sposare il progetto delle 'Aquile' di Oliver Glasner

La trattativa di calciomercato che porterà Jens Petter Hauge dal Milan all' Eintracht Francoforte è in chiusura. L'esterno offensivo norvegese, classe 1999 , pertanto lascerà i rossoneri dopo appena una stagione ( 5 gol in 24 gare tra Serie A , Europa League e Coppa Italia il suo 'score' milanista) per approdare nella Bundesliga tedesca. Indosserà la maglia delle 'Aquile' del nuovo tecnico Oliver Glasner.

Dopo una prima offerta di 8 milioni di euro, bonus inclusi, rifiutata dal Diavolo, l'Eintracht ha rilanciato per Hauge. L'operazione dovrebbe andare in porto nelle prossime ore, dunque, per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Ossigeno per le casse del Milan che, così, potrà nuovamente confezionare qualche colpo in entrata.