Amichevole Real Madrid-Milan, Tonali eterno incompiuto? Serve una svolta

Carmelo Barillà

Il Milan ha pareggiato in amichevole contro il Real Madrid: analizziamo nel dettaglio la prestazione di Sandro Tonali, tutt'altro che convincente. Dopo una prima uscita non scintillante contro la Pro Sesto, l'ex Brescia aveva fornito buone indicazioni nella successiva amichevole contro il Modena. Poi gli alti e bassi contro Nizza e Valencia. Stasera, a Klagenfurt, un nuovo e netto passo indietro.

Tonali ha sofferto tremendamente, soprattutto nella prima frazione. La tecnica dei calciatori del Real Madrid ha surclassato la mediana a due troppo soft schierata da Pioli. Tonali e Krunic succubi del palleggio spagnolo. Poi diversi errori anche in fase di impostazione a complicare il tutto. Tonali che quasi manda in porta Gareth Bale, con il gallese toccato sul piede da Calabria. Il calcio di rigore, fortunatamente per il Milan, è stato parato da Mike Maignan.

Un pallone sanguinoso. Sì, è vero, si tratta di amichevoli. Ma non è la prima volta che Tonali stecca. Anche contro il Nizza qualche pallone regalato di troppo. Ma quando gli impegni inizieranno a pesare, a diventare ufficiali, Tonali deve farsi trovare pronto. Lui ha fatto un passo importante verso il Milan, riducendosi lo stipendio pur di tornare in rossonero. Ma ora servono le prestazioni sul campo. Non si può attendere in eterno un giovane sì, ma con già diverse partite alle spalle. Dopo la stagione da titolare al Brescia, infatti, Tonali ha vestito la maglia del Milan per ben 37 volte tra Serie A ed Europa League. E, a dirla tutta, passi in avanti o netti miglioramenti non si sono mai visti realmente.

Non dimentichiamoci che Kessié e Bennacer partiranno per la Coppa d'Africa e mancheranno per circa un mese. Un mese con partite decisive in campionato. Il Milan sta cercando un centrocampista sul mercato, ma non è detto che arriverà. Pioli, infatti, prova a più riprese Tommaso Pobega, con risposte altalenanti. La trattativa per Bakayoko è avviata, ma potrebbe anche non andare in porto. Il Chelsea non apre al prestito. Le altre soluzioni (Sissoko, Kamara) sono più che altro idee, nomi. Nessuna vera accelerazione. C'è chi convince poco per via dell'età, chi viene valutato oltre 20 milioni dal proprio club.

E allora Tonali deve darsi una mossa, per non rimanere un eterno incompiuto come successo a tanti. Quante volte abbiamo sentito il "nuovo Tizio" o il "nuovo Caio"? E quante volte le promesse sono poi state mantenute? Poche. Diciamocela tutta, Tonali di Pirlo (al quale è stato paragonato da alcuni addetti ai lavori) ha solo i capelli. Ci auguriamo che riesca a fare quel salto di qualità, che riesca a dimostrare di valere la maglia del Milan. Sia per il club che per i tifosi. Ora, però, è il momento di dimostrare di essere pronto, sul pezzo. I rossoneri hanno bisogno del miglior Tonali. Altrimenti meglio provare a chiudere una di quelle famose trattative.