Amichevole Real Madrid-Milan: Conti fuori per scelta tecnica | PM News

Andrea Conti non convocato per scelta tecnica per l'amichevole Real Madrid-Milan di questa sera. Il terzino non è partito dunque per l'Austria

Daniele Triolo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Andrea Conti non è stato convocato per scelta tecnica per l'amichevole di questo pomeriggio, ore 18:30, tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Milan di Stefano Pioli.

Dunque il terzino, classe 1994, non è partito con i compagni per Klagenfurt (Austria). Questo, infatti, è il luogo deputato allo svolgimento della gara amichevole tra 'Blancos' e rossoneri.