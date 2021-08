Amichevole Real Madrid-Milan: non convocato Conti. Ragioni di mercato?

Andrea Conti non convocato per l'amichevole odierna Real Madrid-Milan. Può esserci una ragione di mercato dietro la mancata partecipazione

Così come Jens Petter Hauge , anche Andrea Conti non figura nell' elenco dei convocati di mister Stefano Pioli per l'amichevole Real Madrid-Milan , partita in programma oggi alle ore 18:30 a Klagenfurt ( Austria ). Potrebbero esserci ragioni di mercato dietro la mancata convocazione di Conti per la sfida?

Spesso Conti ha anche indossato la fascia di capitano del Milan. Tutto lascia presagire, dunque, che non sia partito per l'Austria con il resto della squadra per via di una trattativa di mercato in corso per la sua cessione. Così era stato per Lorenzo Colombo, poi finito alla Spal, successivamente per Mattia Caldara (oggi o domani l'ufficialità con il Venezia) e per il già citato Hauge, in procinto di finire all'Eintracht Francoforte.