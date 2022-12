Amichevole PSV-Milan 3-0 al 90′: gara da dimenticare per i rossoneri

È terminata da pochi minuti l'amichevole PSV-Milan , partita disputatasi al Philips Stadio di Eindhoven. Nel primo tempo 2-o per il PSV , con le reti di Til ( 8' ) e Madueke ( 21' ). Nella ripresa tantissimi cambi, squadre stravolte ma comunque divertimento sul terreno di gioco. O quantomeno per i padroni di casa, che trovano al 56' la rete del 3-0. Ancora una volta Madueke , il migliore in campo del match: partendo largo a destra, il calciatore biancorosso si accentra e con uno splendido tiro a giro insacca la sfera alla destra di Mirante . Milan che non crea grandi pericoli, anzi è il PSV a farsi vedere ancora dalle parti dell'area rossonera. Fofana , al 79', tenta una conclusione a giro dalla destra al limite dell'area, ma Tatarusanu è attento e blocca.

All'83' primo tiro in porta dei ragazzi di Pioli. Grandissimo tiro al volo di Vranckx che viene splendidamente parato da Benitez. Grande riflesso dell'estremo difensore del PSV. Minuti finali del match che ha visto la squadra di van Nistelrooij chiudere in avanti senza però trovare la rete del 4-0. Terza sconfitta su tre amichevoli disputate per il Milan che dovrà inevitabilmente dimenticare questa gara e farsi trovare pronto per la sfida del 4 gennaio contro la Salernitana. Milan in corsa per un gioiello del calcio europeo: ecco di chi si tratta.