Amichevole PSV-Milan 2-0 al 45′: rossoneri in notevole difficoltà | News

Enrico Ianuario

È terminato da pochi minuti il primo tempo dell'amichevole PSV-Milan, in svolgimento al Philips Stadion di Eindhoven. Padroni di casa in vantaggio per 2-0 dopo 45', con la squadra di Ruud van Nistelrooij che ha praticamente dominato la prima frazione di gioco contro la squadra di Stefano Pioli.

Parte subito forte il PSV, complice un errore in fase d'impostazione di Kalulu. Il francese perde palla da ultimo uomo, Vertessen vola verso la porta ma per fortuna del Milan si allunga troppo il pallone e svanisce la potenziale occasione da rete. Quattro minuti più tardi altra occasione per i padroni di casa: traversone dalla sinistra con Kalulu che devia quasi nella propria porta. Su sviluppo del calcio d'angolo, tiro dalla distanza di Vertessen che si spegne alto sopra la traversa. Il gol è nell'aria e arriva all'ottavo minuto di gioco. Traversone dalla sinistra di Max, Til di testa, solo in mezzo all'area, insacca la palla alla destra di Mirante. Milan in notevole difficoltà, tanto che al 21esimo subisce il gol del 2-0. Grande azione personale di Madueke che parte largo a destra e tira forte sul primo palo di Mirante, che si fa sorprendere.

Il raddoppio del PSV sveglia un po' il Milan che va vicino al gol del 2-1 con Rebic al 32esimo. Gran palla recuperata da Adli che serve il croato: al limite dell'area lascia partire un missile che sfiora la porta avversaria. Tre minuti più tardi doppia occasione da una parte e dall'altra. Prima calcio d'angolo dalla sinistra per il PSV con uscita clamorosa di Mirante che quasi si spinge la palla in porta, ma De Ketelaere sulla linea di porta. Dunque il contropiede del Milan, con Saelemaekers che appoggia a Rebic ma il suo tiro viene parato dal portiere. Il primo tempo si conclude con un tiro centrale di Dest, ma è evidente che la squadra di Pioli dovrà fare molto di più rispetto a quanto fatto finora.