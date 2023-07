Amichevole Juventus-Milan: anche Banchero tra gli spettatori del match

Paolo Banchero, ala degli Orlando Magic nella NBA, ha assistito a Juventus-Milan, amichevole disputatasi nella notte a Carson, in California

Spettatore d'eccezione a Carson (CA - U.S.A.) per l'amichevole tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli. Sugli spalti del 'Dignity Health Sports Park', ad assistere al bel 2-2 tra i bianconeri ed i rossoneri, poi tramutatosi in una vittoria dei primi per 6-5 ai calci di rigore, c'era anche Paolo Banchero.