Amichevole Juventus-Milan 6-5 dcr: buon Diavolo, ma difesa da registrare

Al 23' Milan in vantaggio, grazie al colpo di testa, preciso, di Malick Thiaw sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto - con uno schema - da Theo Hernández e Christian Pulisic . Dieci minuti più tardi, il pari bianconero quando, su calcio d'angolo, è Danilo - nella mischia venutasi a creare nell'area di rigore rossonera - il più lesto di tutti per battere Mike Maignan .

Nulla ha potuto il portiere francese che, un istante prima, aveva salvato alla grande su Federico Gatti. Milan ancora avanti, al 39', con Olivier Giroud, che, tenuto in gioco da Fabio Miretti sempre in seguito alla battuta di un corner, è stato bravo a girare in rete di sinistro la sponda aerea di Thiaw, sicuramente tra i protagonisti in positivo della serata milanista.