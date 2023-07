Amichevole Juventus-Milan 6-5 dcr: tabellino e marcatori | News

Tabellino Juventus-Milan 6-5 dcr

Si è disputata stanotte, al 'Dignity Health Sports Park' di Carson (CA - U.S.A.), l'amichevole tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli, secondo impegno dei rossoneri al Soccer Champions Tour 2023. Partita piacevole, godibile dal buon ritmo. Ottime giocate e ben quattro gol sugli sviluppi da palla inattiva. Prima colpisce Malick Thiaw per il Diavolo, riagguantato da Danilo per la 'Vecchia Signora'. Quindi, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, gol e autogol di Olivier Giroud. Ai calci di rigore, poi, sbaglia Luka Romero mentre Samuel Iling-Junior, Tommaso Pobega e Filip Kostić si fanno parare il loro tiro. Si va avanti a oltranza, dove Davide Bartesaghi si fa ipnotizzare, mentre Matías Soulé no. Vediamo, ora, insieme il tabellino completo di Juventus-Milan 6-5 d.c.r..