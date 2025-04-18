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Verona-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Verona-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Verona-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e l'Hellas, di oggi e di ieri. E poi...il racconto della Fatal Verona

Verona-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e l'Hellas. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25. Impossibile non evocare il doloroso ricordo della Fatal Verona, che costò al Milan due scudetti all'ultima giornata

Prossima partita Verona-Milan

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: Marcantonio Bentegodi di Verona
  • Giornata Serie A:

Ultimi scontri diretti 

  • Milan-Verona 1-0 (Serie A, 15-02-2025)
  • Verona-Milan 0-1 (Serie A, 20-12-2024)
  • Verona-Milan 1-3 (Serie A, 17-03-2024)
  • Milan-Verona 1-0 (Serie A, 23-09-2023)
  • Milan-Verona 3-1 (Serie A, 04-06-2023)

Statistiche:

In Serie A questa sfida è stata giocata 80 volte, con 38 vittorie del Milan e 14 del Verona. 28 sono invece i pareggi

Dove vedere in tv Verona-Milan

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Verona-Milan

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

I doppi ex di Milan e Verona

Non sono molti i doppi ex di Milan e Verona. Tra questi annoveriamo: Pazzini, Kalinic, Borini, Oddo, Gilardino, Rebic e Cerci. L'ultimo in ordine di tempo è Filippo Terracciano, acquistato dai rossoneri l'8 gennaio 2024 per circa 4.5 milioni di euro. Tra gli allenatori un ex su tutti da ricordare: Stefano Pioli

La Fatal Verona che costò al Milan due Scudetti

Senti parlare dell'Hellas e pensi alla 'Fatal Verona', costata al Milan due scudetti al Bentegodi. Il primo a vantaggio della Juventus, il secondo in favore del Napoli di Maradona. Un incubo vissuto due volte dai tifosi rossoneri, nel campionato 1972-73 e nel 1989-90. Ecco il racconto di quelle due partite nel video qui sotto e le immagini della doppia tragedia sportiva milanista [gzn_video id=1308001 autoplay=true] Di seguito:
  • Classifica attuale aggiornata
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa dell'Hellas Verona 2024-25
CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIE A ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN 2024-25" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA HELLAS VERONA" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="126" ]