Verona-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Verona-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e l'Hellas, di oggi e di ieri. E poi...il racconto della Fatal Verona
Verona-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e l'Hellas. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25. Impossibile non evocare il doloroso ricordo della Fatal Verona, che costò al Milan due scudetti all'ultima giornata
Prossima partita Verona-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Marcantonio Bentegodi di Verona
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Verona 1-0 (Serie A, 15-02-2025)
- Verona-Milan 0-1 (Serie A, 20-12-2024)
- Verona-Milan 1-3 (Serie A, 17-03-2024)
- Milan-Verona 1-0 (Serie A, 23-09-2023)
- Milan-Verona 3-1 (Serie A, 04-06-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 80 volte, con 38 vittorie del Milan e 14 del Verona. 28 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Verona-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Verona-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e VeronaNon sono molti i doppi ex di Milan e Verona. Tra questi annoveriamo: Pazzini, Kalinic, Borini, Oddo, Gilardino, Rebic e Cerci. L'ultimo in ordine di tempo è Filippo Terracciano, acquistato dai rossoneri l'8 gennaio 2024 per circa 4.5 milioni di euro. Tra gli allenatori un ex su tutti da ricordare: Stefano Pioli
La Fatal Verona che costò al Milan due ScudettiSenti parlare dell'Hellas e pensi alla 'Fatal Verona', costata al Milan due scudetti al Bentegodi. Il primo a vantaggio della Juventus, il secondo in favore del Napoli di Maradona. Un incubo vissuto due volte dai tifosi rossoneri, nel campionato 1972-73 e nel 1989-90. Ecco il racconto di quelle due partite nel video qui sotto e le immagini della doppia tragedia sportiva milanista [gzn_video id=1308001 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa dell'Hellas Verona 2024-25