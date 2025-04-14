Torino-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Torino-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e granata di oggi e di ieri
Torino-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e granata. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Torino-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Torino-Milan 2-1 (Serie A, 22-02-2025)
- Milan-Torino 2-2 (Serie A, 17-08-2024)
- Torino-Milan 3-1 (Serie A, 18-05-2024)
- Milan-Torino 4-1 (Serie A, 26-08-2023)
- Milan-Torino 1-0 (Serie A, 10-02-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 200 volte, con 77 vittorie del Milan e 56 del Torino. 67 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-TorinoIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-TorinoTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e TorinoTanti i doppi ex di Milan e Torino. Impossibile citarli tutti, da Abate a Cerci, da Abbiati a Darmian, per citarne solo alcuni. Ma guardiamo prima al passato: anche tra gli eroi di Superga possiamo trovare qualche ex Milan come Ezio Loik e Romeo Menti. Impossibile poi non ricordare Nereo Rocco, che dopo 4 anni al Torino passa al Milan dove nel 1969 vince la Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale. Poi ancora Terraneo, Rosato, Danova, Trebbi e Cesare Maldini, che finì la carriera in granata. In tempi più recenti, Aldo Serena, Mussi, Giovanni Galli e Gianluigi Lentini, il cui passaggio al Milan fu multi-miliardario e contestatissimo dai tifosi. Negli anni 2000 ci sono De Ascentis, Coco, Pancaro, Cerci, Birsa, Ricardo Rodriguez e Verdi. Doppio ex anche Bobo Vieri. Ma ce ne siamo dimenticati tanti...
Torino-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Nel 2021 uno dei punteggi più ampi di sempre: Torino-Milan 0-7. Protagonista della partita Ante Rebic, autore di una tripletta. Ecco il suo terzo gol [gzn_video id=1335476 autoplay=true] 20 aprile 1996: la rete di Paolo Maldini nell'1-1 di Torino [gzn_video id=872556 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Torino 2024-25