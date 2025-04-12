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Sassuolo-Milan: news, precedenti, statistiche, video e.. la bestia nera Berardi

Sassuolo-Milan: news, precedenti, statistiche, video e.. la bestia nera Berardi

Sassuolo-Milan Story: precedenti, curiosità, statistiche, video, doppi ex, notizie. E la storia di Domenico Berardi, bestia nera del Milan

Sassuolo-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e neroverdi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Sassuolo-Milan

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: Mapei Stadium (Reggio Emilia)
  • Giornata Serie A:

Ultimi scontri diretti 

  • Milan-Sassuolo 6-1 (Coppa Italia, 03-12-2024)
  • Sassuolo-Milan 3-3 (Serie A, 14-04-2024)
  • Milan-Sassuolo 1-0 (Serie A, 30-12-2023)
  • Milan-Sassuolo 2-5 (Serie A, 29-01-2023)
  • Sassuolo-Milan 0-0 (Serie A, 30-08-2022)

Statistiche:

In Serie A questa sfida è stata giocata 24 volte, con 13 vittorie del Milan e 7 del Sassuolo. 4 sono invece i pareggi

Dove vedere in tv Sassuolo-Milan

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Sassuolo-Milan

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

I doppi ex di Milan e Sassuolo

Non sono tantissimi i doppi ex di Milan e Sassuolo. Il primo che possiamo citare è senza dubbio Alessandro Matri, prodotto del settore giovanile rossonero prima e giocatore della Prima Squadra poi (con 19 presenze e un gol all'attivo). Matri dal 2016 al 2019 ha vestito anche la maglia neroverde. Dal Milan al Sassuolo (non sempre in maniera diretta) sono passati anche Francesco Acerbi, Kevin Prince Boateng e Manuel Locatelli. E' un ex a tutti gli effetti anche Roberto De Zerbi, cresciuto (senza mai esordire) nelle giovanili del Milan e poi allenatore del Sassuolo tra il 2018 e il 2021. Sono stati invece su entrambe le panchine Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

Sassuolo-Milan: precedenti storici | VIDEO

Ecco alcuni precedenti storici: A Reggio Emilia il Milan ha ricordi agrodolci. Sicuramente il più bello riguarda la festa scudetto della stagione 2021-22.. [gzn_video id=1449067 autoplay=true] bello anche il gol da record di Rafael Leao [gzn_video id=1261321 autoplay=true] nel 2017 decise una rete di Carlos Bacca [gzn_video id=1254119 autoplay=true] La prodezza di Suso [gzn_video id=1159329 autoplay=true] dall'uragano Berardi ad Allegri: i momenti cult [gzn_video id=1395439 autoplay=true]

Sassuolo, Berardi bestia nera del Milan

Impossibile non dedicare un capitolo a parte a Domenico Berardi, bestia nera del Milan negli ultimi anni. L'attaccante del Sassuolo ha infatti segnato 11 gol ai rossoneri. Storica fu il suo poker in un Sassuolo-Milan del 2014. La rimonta neroverde da 0-2 a 4-3 portò anche all'esonero di Massimiliano Allegri [gzn_video id=565801 autoplay=true] Di seguito:
  • Classifica attuale aggiornata
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa del Sassuolo 2024-25
CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIE A ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN 2024-25" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA SASSUOLO" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="105" teamid="2182" ]