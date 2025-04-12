Sassuolo-Milan: news, precedenti, statistiche, video e.. la bestia nera Berardi

Sassuolo-Milan Story: precedenti, curiosità, statistiche, video, doppi ex, notizie. E la storia di Domenico Berardi, bestia nera del Milan
Sassuolo-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e neroverdi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Sassuolo-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Mapei Stadium (Reggio Emilia)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Sassuolo 6-1 (Coppa Italia, 03-12-2024)
- Sassuolo-Milan 3-3 (Serie A, 14-04-2024)
- Milan-Sassuolo 1-0 (Serie A, 30-12-2023)
- Milan-Sassuolo 2-5 (Serie A, 29-01-2023)
- Sassuolo-Milan 0-0 (Serie A, 30-08-2022)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 24 volte, con 13 vittorie del Milan e 7 del Sassuolo. 4 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Sassuolo-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Sassuolo-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e SassuoloNon sono tantissimi i doppi ex di Milan e Sassuolo. Il primo che possiamo citare è senza dubbio Alessandro Matri, prodotto del settore giovanile rossonero prima e giocatore della Prima Squadra poi (con 19 presenze e un gol all'attivo). Matri dal 2016 al 2019 ha vestito anche la maglia neroverde. Dal Milan al Sassuolo (non sempre in maniera diretta) sono passati anche Francesco Acerbi, Kevin Prince Boateng e Manuel Locatelli. E' un ex a tutti gli effetti anche Roberto De Zerbi, cresciuto (senza mai esordire) nelle giovanili del Milan e poi allenatore del Sassuolo tra il 2018 e il 2021. Sono stati invece su entrambe le panchine Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.
Sassuolo-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: A Reggio Emilia il Milan ha ricordi agrodolci. Sicuramente il più bello riguarda la festa scudetto della stagione 2021-22.. [gzn_video id=1449067 autoplay=true] bello anche il gol da record di Rafael Leao [gzn_video id=1261321 autoplay=true] nel 2017 decise una rete di Carlos Bacca [gzn_video id=1254119 autoplay=true] La prodezza di Suso [gzn_video id=1159329 autoplay=true] dall'uragano Berardi ad Allegri: i momenti cult [gzn_video id=1395439 autoplay=true]
Sassuolo, Berardi bestia nera del MilanImpossibile non dedicare un capitolo a parte a Domenico Berardi, bestia nera del Milan negli ultimi anni. L'attaccante del Sassuolo ha infatti segnato 11 gol ai rossoneri. Storica fu il suo poker in un Sassuolo-Milan del 2014. La rimonta neroverde da 0-2 a 4-3 portò anche all'esonero di Massimiliano Allegri [gzn_video id=565801 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Sassuolo 2024-25