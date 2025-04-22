Roma-Milan: info, precedenti, statistiche e news | Partita 18 maggio

Roma-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e giallorossi di oggi e di ieri
Roma-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e giallorossi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Roma-Milan
- Data: 18 maggio 2025
- Orario: da confermare
- Stadio: Olimpico di Roma
- Giornata Serie A: 37
Ultimi scontri diretti
- Milan-Roma 3-1 (Coppa Italia, quarti, 05-02-2025)
- Milan-Roma 1-1 (Serie A, 29-12-2024)
- Roma-Milan 2-1 (Europa League, Quarti rit.,18-04-2024)
- Milan-Roma 0-1 (Europa League, Quarti and.,11-04-2024)
- Milan-Roma 3-1 (Serie A, 14-01-2024)
Statistiche:In Serie A Milan-Genoa è stata giocata 201 volte, con 85 vittorie del Milan e 53 del Bologna. I pareggi sono in tutto 63
Dove vedere in tv Roma-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Roma-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e RomaSarà sicuramente una sfida dal sapore particolare per Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, il cui scambio di prestiti ha contraddistinto l'ultimo mercato estivo 2024. Ma anche e soprattutto per Alessandro Florenzi, romano e romanista, ma di proprietà rossonera. Guardando al recente passato sono tanti i doppi ex di Milan e Roma. Impossibile citarli tutti. Tra i più recenti: Kjaer, Florenzi, El Shaarawy, Romagnoli, Cristante, Mirante, Destro, Cerci, Bojan Krkic, Mexes, Menez, Cassano, Emanuelson, Aquilani, Mancini, Borriello, Emerson, Cafu e Panucci. Ex Anni '80 e '90 Antonioli, Massaro, Vierchowod, Bonetti, ma soprattutto Carlo Ancelotti Anni '70 e '80: Di Bartolomei, Maldera, Collovati, Antonelli, Benetti, Turone, Buriani, Spinosi, Vincenzi, Tancredi, Scarnecchia Anni '60 e '70: Prati, Cudicini, Schnellinger, Sormani, Scala, Benitez, Angelillo, David, Barison, Amarildo In panchina: Montella, Capello, Liedholm, Radice, Viani, Giagnoni, Carniglia, Baloncieri
Roma-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: A raccontare qualche aneddoto del passato ci ha pensato il doppio ex Carlo Ancelotti: [gzn_video id=1428541 autoplay=true] Roma-Milan 1-2, anno 2021: Ibrahimovic e il gol numero 400 nei campionati nazionali [gzn_video id=1387804 autoplay=true] D'autore anche la seguente rete di Marco Van Basten [gzn_video id=857328 autoplay=true] La vittoria rossonera in 10 vs 11, con gol di Gullit nel 1993 [gzn_video id=1302159 autoplay=true] 11 gennaio 2009, l'esordio di Beckham [gzn_video id=1268551 autoplay=true] Di seguito:
- Calendario 37^ giornata Serie A 2024-25
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La rosa della Roma 2024-25