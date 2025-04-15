Parma-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Parma-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video, doppi ex e notizie sulla sfida tra rossoneri e ducali di oggi e di ieri. Da Arrigo Sacchi e Silvio Berlusconi ad oggi
Parma-Milan story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e ducali. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Parma-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Ennio Tardini (Parma)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Parma 3-2 (Serie A, 26-01-2025)
- Parma-Milan 2-1 (Serie A, 24-08-2024)
- Parma-Milan 1-3 (Serie A, 10-04-2021)
- Milan-Parma 2-2 (Serie A, 13-12-2020)
- Milan-Parma 3-1 (Serie A, 15-07-2020)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 72 volte, con 38 vittorie del Milan e 17 del Parma. 17 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Parma-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Parma-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e ParmaTanti i doppi ex di Milan e Parma. Impossibile citarli tutti, da Crespo a Inzaghi, passando per Gilardino, Cassano e Panucci. Ecco un elenco in rigoroso ordine alfabetico: Amelia Marco, Amoroso Marcio, Antonelli Luca, Bianchi Walter, Blomqvist Jesper, Bonera Daniele, Borini Fabio, Budel Alessandro, Cardone Giuseppe, Cassano Antonio, Conti Andrea, Crespo Hernan, Cuoghi Stefano, Darmian Mattia, Damiani Oscar, Donadel Marco, Donati Massimo, Favaro Daniele, Fuser Diego, Galli Giovanni, Ganz Maurizio, Giunti Federico, Gilardino Alberto, Inzaghi Filippo, Kucka Juraj, Kutuzov Vitali, Lapadula Gianluca, Maccarone Massimo, Maini Giampiero, Mauri Josè, Melli Alessandro, Mesbah Djamel, Morfeo Domenico, Mussi Roberto, Nava Stefano, Nocerino Antonio, Orlandini Pierluigi, Orlando Alessandro, Paletta Gabriel, Paloschi Alberto, Panucci Cristian, Pozzi Nicola, Stefani Mirko, Strasser Rodney, Zaccardo Cristian
Ancelotti e Sacchi, i due grandi exUn capitolo a parte meritano, però, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti, che hanno allenato entrambe le squadre. Gli inizi nel Parma, il successo al Milan. In totale Sacchi ha conquistato con i rossoneri ( dal 1987 al 1991, prima di tornare nella stagione 1996-1997) uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali, guidando la cosiddetta squadra degli Immortali. Ancelotti, invece, in otto stagioni in rossonero conquista un Campionato, una Coppa Italia, due Champions League, due Supercoppe UEFA , una Supercoppa italiana e un Mondiale per Club.
Parma-Milan: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: il gran gol di tacco di Menez nella stagione Stagione 2014-15 in Parma-Milan 4-5 [gzn_video id=686687 autoplay=true] 2 Ottobre 2010, lo strepitoso gol dalla distanza di Andrea Pirlo [gzn_video id=749041 autoplay=true] Stagione 2005-06: la bellissima rete di Seedorf [gzn_video id=882189 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Parma 2024-25