Milan-Verona: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Verona story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e l'Hellas, di oggi e di ieri
Milan-Verona story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e l'Hellas. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Verona
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro (Milano)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Verona 1-0 (Serie A, 15-02-2025)
- Verona-Milan 0-1 (Serie A, 20-12-2024)
- Verona-Milan 1-3 (Serie A, 17-03-2024)
- Milan-Verona 1-0 (Serie A, 23-09-2023)
- Milan-Verona 3-1 (Serie A, 04-06-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 80 volte, con 38 vittorie del Milan e 14 del Verona. 28 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-VeronaIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-VeronaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e VeronaNon sono molti i doppi ex di Milan e Verona. Tra questi annoveriamo: Pazzini, Kalinic, Borini, Oddo, Gilardino, Rebic e Cerci. L'ultimo in ordine di tempo è Filippo Terracciano, acquistato dai rossoneri l'8 gennaio 2024 per circa 4.5 milioni di euro. Tra gli allenatori un ex su tutti da ricordare: Stefano Pioli
Milan-Verona: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Senti parlare dell'Hellas e pensi alla 'Fatal Verona', costata al Milan due scudetti all'ultima giornata. Ma in entrambi in casi, il Milan perse tutto a Verona. A Milano, invece, è entrata nella storia la famosa cavalcata coast to coast di George Weah, che prese palla nella sua area di rigore e si fece tutto il campo palla al piede per segnare. Ecco quel meraviglioso gol del 1996 in Milan-Verona 4-1: [gzn_video id=1447371 autoplay=true] Un altro 4-1 da ricordare: Stagione 2017-18, ecco il gol di Cutrone [gzn_video id=881651 autoplay=true] In pochi si ricordano però anche la rete di Cosmin Contra nella stagione 2001-02 [gzn_video id=903045 autoplay=true] Stagione 1978/79, Milan-Verona 2-1: il gol di Novellino [gzn_video id=873804 autoplay=true] E infine quello di Shevchenko [gzn_video id=848303 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa dell'Hellas Verona 2024-25