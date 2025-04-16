Milan-Venezia: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Venezia story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e lagunari di oggi e di ieri
Milan-Venezia story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e lagunari. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Venezia
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti Milan-Venezia
- Milan-Venezia 4-0 (Serie A, 14-09-2024)
- Venezia-Milan 0-3 (Serie A, 09-01-2022)
- Milan-Venezia 2-0 (Serie A, 22-09-2021)
- Venezia-Milan 1-4 (Serie A, 24-02-2002)
- Milan-Venezia 1-1 (Serie A, 14-10-2001)
Statistiche:In Serie A Milan-Venezia è stata giocata 15 volte, con 9 vittorie del Milan e 1 del Venezia. I pareggi sono in tutto 5. Nel complesso sono invece 28 i confronti diretti, con 17 successi rossoneri, 4 veneti, 6 i pareggi.
Dove vedere in tv Milan-VeneziaIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-VeneziaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e VeneziaCi sono giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di Venezia e Milan. Tra questi: Cardone, N'Gotty, i portieri Flavio Roma e Taibi, il brasiliano Amantino Mancini e gli attaccanti Maniero, Ganz e Vieri. Tra gli allenatori troviamo Zaccheroni, mentre Novellino ha giocato nel Milan e allenato il Venezia
Milan-Venezia: precedenti storiciDi seguito alcune sfide storiche tra le due squadre:
- Milan-Venezia: 22/09/2021 - La partita si chiude con una vittoria rossonera per 2-0. In rete Brahim Diaz al 68' e Theo Hernandez al 82'. I veneti non riuscirono a imporsi al gioco del Milan che in quel momento stavano vivendo un grande stato di forma
- Milan-Venezia: 14/10/2001 - Partita rocambolesca, giocata prima di una partita di Coppa Uefa e di un Derby. In quel caso finì 1-1, reti di Shevchenko e Maniero.
- Milan-Venezia: 07/11/1999 - Quell'anno il Milan vinse 3-0 con facilità visto un Venezia nettamente in difficoltà quella stagione. I veneti arrivavano da un punto conquistato in cinque partite. Il Milan si impose grazie alle reti di Oliver Bierhoff, George Weah e Pierluigi Orlandini.
- Milan-Venezia: 14/02/1999 - Partita divertente quella stagione. 2-1 per il Milan grazie ai gol di Andres Guglielminpietro e di Maurizio Ganz. Per il Venezia rispose Tuta, con un gol al 70' che diede speranza ai veneti.
- Milan-Venezia: 18/09/1966 - Il Venezia arrivava da un brutto periodo, cinque sconfitte di seguito. Contro il Milan però, trovò il modo di creare fastidi. La partita finì 2-1 per i rossoneri. Nel Milan gol di Gianni Rivera e Giovanni Lodetti. Per i veneti Ferruccio Mazzola
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Venezia 2024-25