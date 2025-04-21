Milan-Sassuolo: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Sassuolo story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e neroverdi di oggi e di ieri
Milan-Sassuolo story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e neroverdi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Sassuolo
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro (Milano)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Sassuolo 6-1 (Coppa Italia, 03-12-2024)
- Sassuolo-Milan 3-3 (Serie A, 14-04-2024)
- Milan-Sassuolo 1-0 (Serie A, 30-12-2023)
- Milan-Sassuolo 2-5 (Serie A, 29-01-2023)
- Sassuolo-Milan 0-0 (Serie A, 30-08-2022)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 24 volte, con 13 vittorie del Milan e 7 del Sassuolo. 4 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-SassuoloIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-SassuoloTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e SassuoloNon sono tantissimi i doppi ex di Milan e Sassuolo. Il primo che possiamo citare è senza dubbio Alessandro Matri, prodotto del settore giovanile rossonero prima e giocatore della Prima Squadra poi (con 19 presenze e un gol all'attivo). Matri dal 2016 al 2019 ha vestito anche la maglia neroverde. Dal Milan al Sassuolo (non sempre in maniera diretta) sono passati anche Francesco Acerbi, Kevin Prince Boateng e Manuel Locatelli. E' un ex a tutti gli effetti anche Roberto De Zerbi, cresciuto (senza mai esordire) nelle giovanili del Milan e poi allenatore del Sassuolo tra il 2018 e il 2021. Sono stati invece su entrambe le panchine Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.
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Sassuolo, Berardi bestia nera del MilanImpossibile non dedicare un capitolo a parte a Domenico Berardi, bestia nera del Milan negli ultimi anni. L'attaccante del Sassuolo ha infatti segnato 11 gol ai rossoneri. Storica fu il suo poker in un Sassuolo-Milan del 20214. [gzn_video id=565801 autoplay=true]
LA TO 5 GOL rossonera in Milan-Sassuolo| VIDEO[gzn_video id=1326258 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Sassuolo 2024-25