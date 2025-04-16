Milan-Parma: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Parma story: precedenti, curiosità, statistiche, video, doppi ex e notizie sulla sfida tra rossoneri e ducali di oggi e di ieri
Milan-Parma story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e ducali. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Parma
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro (Milano)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Parma 3-2 (Serie A, 26-01-2025)
- Parma-Milan 2-1 (Serie A, 24-08-2024)
- Parma-Milan 1-3 (Serie A, 10-04-2021)
- Milan-Parma 2-2 (Serie A, 13-12-2020)
- Milan-Parma 3-1 (Serie A, 15-07-2020)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 72 volte, con 38 vittorie del Milan e 17 del Parma. 17 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-ParmaIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-ParmaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e ParmaTanti i doppi ex di Milan e Parma. Impossibile citarli tutti, da Ancelotti a Inzaghi, passando per Gilardino, Cassano e Panucci. Ecco un elenco in rigoroso ordine alfabetico: Ancelotti Carlo, Amelia Marco, Amoroso Marcio, Antonelli Luca, Bianchi Walter, Blomqvist Jesper, Bonera Daniele, Borini Fabio, Budel Alessandro, Cardone Giuseppe, Cassano Antonio, Conti Andrea, Crespo Hernan, Cuoghi Stefano, Darmian Mattia, Damiani Oscar, Donadel Marco, Donati Massimo, Favaro Daniele, Fuser Diego, Galli Giovanni, Ganz Maurizio, Giunti Federico, Gilardino Alberto, Inzaghi Filippo, Kucka Juraj, Kutuzov Vitali, Lapadula Gianluca, Maccarone Massimo, Maini Giampiero, Mauri Josè, Melli Alessandro, Mesbah Djamel, Morfeo Domenico, Mussi Roberto, Nava Stefano, Nocerino Antonio, Orlandini Pierluigi, Orlando Alessandro, Paletta Gabriel, Paloschi Alberto, Panucci Cristian, Pozzi Nicola, Stefani Mirko, Strasser Rodney, Zaccardo Cristian
Quando Berlusconi si innamorò di Arrigo SacchiGaleotto fu quel Milan-Parma in cui Silvio Berlusconi si innamorò di Arrigo Sacchi, portandolo poi in rossonero. I due faranno poi la storia dell'AC Milan. Qui sotto il ricordo di quel colpo di fulmine che cambiò la storia del calcio.. [gzn_video id=429655 autoplay=true]
Milan-Parma: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici:
La lite Conceicao-CalabriaStagione 2024-25: ha lasciato in molti a bocca aperta la lite tra Sergio Conceicao e il capitano Davide Calabria, nonostante la vittoria del Milan sul Parma [gzn_video id=1834137 autoplay=true]
1993, Asprilla gela Rossi e termina il record di imbattibilità del MilanStorica anche la sfida del 21 marzo 1993. Il Milan di Fabio Capello perde 1-0, a causa di una rete di Faustino Asprilla su punizione. Il colombiano mette così fine una striscia di 58 risultati utili iniziata il 26 maggio 1991 proprio con il Parma a San Siro, giorno in cui Arrigo Sacchi lasciò la panchina del Milan per sedersi su quella della Nazionale.
Alcuni gol storiciAmarcord, Milan-Parma 2-1 del 1999 [gzn_video id=867348 autoplay=true] Stagione 2004-05, Milan-Parma 3-0: il gol di Cafu [gzn_video id=903727 autoplay=true] L' ultimo gol rossonero di 'Guly' Guglielminpietro [gzn_video id=843297 autoplay=true] Il gol dell'ex di Gilardino [gzn_video id=633691 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Parma 2024-25