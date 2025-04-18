Milan-Napoli: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Napoli story: precedenti, curiosità, statistiche, doppi ex, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e partenopei di oggi e di ieri
Milan-Napoli story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e partenopei. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Napoli
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro (Milano)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Napoli-Milan 2-1 (Serie A, 30-03-2025)
- Milan-Napoli 0-2 (Serie A, 29-10-2024)
- Milan-Napoli 1-0 (Serie A, 11-02-2024)
- Napoli-Milan 2-2 (Serie A, 29-10-2023)
- Napoli-Milan 1-1 (Quarti rit Champions League, 18-04-2023)
- Milan-Napoli 1-0 (Quarti and. Champions League, 12-04-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 177 volte, con 70 vittorie del Milan e 53 del Napoli. 54 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-NapoliIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-NapoliTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e NapoliTanti i doppi ex di Milan e Napoli, ovvero i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Tra questi ricordiamo: Higuain, Altafini, Giovanni Galli, Jankulovski, Di Canio, André Cruz, Ayala, Abate, Carbone, Incocciati, De Napoli, Graffiedi, Buriani, Domizzi. L'ultimo è Noah Okafor passato in prestito a gennaio 2025 al Napoli dopo la cessione al PSG di Kvaratskhelia. In panchina, hanno allenato sia il Milan che il Napoli Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. C'è poi chi ha giocato nel Milan e poi allenato il Napoli, come Novellino e Donadoni
Milan-Napoli: le sfide Scudetto e..la monetina di AlemaoTra gli anni 80 e 90 Milan-Napoli è diventata una sfida cult per lo scudetto. Storiche le sfide tra gli azzurri di Maradona e i rossoneri di Gullit e Van Basten. Due gli episodi più celebri, di cui uno contestatissimo tra la monetina di Alemao e la fatal Verona dell'arbitro Lo Bello.
- Stagione 1987-88: vince il Milan. I rossoneri portano a casa l'undicesimo scudetto a discapito proprio del Napoli. Memorabile fu il match del 'San Paolo', terminato 3-2 per la squadra allenata da Arrigo Sacchi, il quale - da lì in poi - diede vita all'era trionfale di Silvio Berlusconi al comando al club.
- Stagione 1989-90, vince il Napoli. Partenopei e rossoneri si rendono protagonisti di sorpassi e controsorpassi in vetta alla classifica, fino alla svolta decisiva della 31esima giornata: il Napoli giocava a Bergamo contro l'Atalanta, il Milan contro il Bologna. A Bergamo dagli spalti piove di tutto e una monetina da 100 lire colpisce in testa il giocatore azzurro Alemao, poi sostituito e trasportato in ospedale. Secondo la narrazione dell'epoca il massaggiatore del Napoli, Carmando, disse al giocatore: "Sta giù… buttati a terra, buttati a terra". Alemao e il Napoli vennero accusati di aver fatto una sceneggiata. Al Napoli venne assegnata la vittoria a tavolino per 2-0. I 2 punti così conquistati consentono al Napoli di agguantare il Milan al vertice della classifica. Ma alla penultima giornata il Milan di Sacchi cade nella 'fatal Verona' per 2-1, chiudendo la partita con 3 espulsioni e grandi polemiche verso l'allora arbitro Rosario Lo Bello. Il contemporaneo successo del Napoli al Dall'Ara permette ai partenopei il sorpasso e la vittoria dello scudetto.
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TOP 5 GOL rossoneri in Milan-NapoliEcco i gol più belli dei rossoneri in Milan-Napoli a 'San Siro' | VIDEO [gzn_video id=1313511 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Napoli 2024-25