Milan-Monza: news, info, precedenti e statistiche | Pros. partita 25 maggio

Milan-Monza story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e brianzoli di oggi e di ieri
[gzn_video id= autoplay=true] 0Milan-Monza: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e brianzoli. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Monza
- Data: 25 maggio 2025
- Orario: da confermare
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
- Giornata Serie A: 38
Ultimi scontri diretti
- Monza-Milan 0-1 (Serie A, 01-11-2024)
- Monza-Milan 4-2 (Serie A, 18-02-2024)
- Milan-Monza 3-0 (Serie A, 17-12-2023)
- Monza-Milan 0-1 (Serie A, 18-02-2023)
- Milan-Monza 4-1 (Serie A, 22-10-2022)
Statistiche:In Serie A Milan-Monza è stata giocata 16 volte, con 14 vittorie del Milan e 2 del Monza.
Dove vedere in tv Milan-BolognaIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-BolognaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e MonzaImpossibile citarli tutti. Tanti, però, i nomi illustri. Come quello di Daniele Massaro, che comincia a giocare tra i professionisti nel Monza, scoperto da un certo Adriano Galliani durante il decennio 1975-1985, in cui l'ex Amministratore Delegato del Milan fu uno dei proprietari del Club brianzolo. Impossibile poi non citare anche Ariedo Braida, che giocò due stagioni con la maglia del Monza e fu il primo storico acquisto di Adriano Galliani nel 1975. E... l'immenso Silvio Berlusconi, presidente e proprietario di Milan prima e Monza poi. Corsi e ricorsi storici anche per Nils Liedholm, che si è seduto su entrambe le panchine. E poi i giocatori: Angelo Anquilletti, Giuliano Terraneo, Mario Trebbi, Michele De Nadai, Lino Golin e Franco Fasoli, tutti tra gli anni '70 e '80. Tra l'80 e il 90 ricordiamo i doppi ex: Alessandro Costacurta, biancorosso nel campionato 1986-87 in cui esordisce tra i professionisti, Francesco Antonioli, Davide Pinato, Maurizio Ganz e poi Giovanni Stroppa (poi anche allenatore del Monza). Più recenti sono invece Sampirisi (giovanili del Milan), Paletta e Valoti, Brocchi, Abbiati e Oddo. E poi ancora: Boateng, Balotelli, Petagna, Pessina, Gori e Lorenzo Colombo. E infine un figlio d'arte: Daniel Maldini. Inutile dire che il papà fa di nome Paolo. E il nonno Cesare: due bandiere del Milan e simboli di puro milanismo.
Milan-Monza: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Stagione 2020-21: amichevole Milan-Monza 4-1, primo gol di Daniel Maldini con i 'grandi' [gzn_video id=1188699 autoplay=true] La chicca di Brahim Diaz.. [gzn_video id=1498869 autoplay=true] Di seguito:
- La 38^ giornata di Serie A
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Monza 2024-25