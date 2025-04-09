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Milan-Lecce: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Lecce: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Lecce story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e salentini di oggi e di ieri

Milan-Lecce: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e salentini. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Milan-Lecce

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
  • Giornata Serie A:

Ultimi scontri diretti 

  • Lecce-Milan 2-3 (Serie A, 08-03-2025)
  • Milan-Lecce 3-0 (Serie A, 27-09-2024)
  • Milan-Lecce 3-0 (Serie A, 06-04-2024)
  • Lecce-Milan 2-2 (Serie A, 11-11-2023)
  • Milan-Lecce 2-0 (Serie A, 23-04-2023)

Statistiche:

In Serie A questa sfida è stata giocata 45 volte, con 28 vittorie del Milan e 2 del Lecce. 15 sono invece i pareggi

Dove vedere in tv Milan-Lecce

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Milan-Lecce

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

I doppi ex di Milan e Lecce

Tanti i doppi ex di Milan e Lecce. Negli anni di Lega Pro il Lecce ha potuto contare sulle prestazioni di tre prodotti della Primavera del Milan, come Beretta, Zigoni e Perucchini. In tempi più recenti, invece, ricordiamo Mesbah e Bertolacci, Gabriel e Lapadula. E poi Digao, conosciuto da molti per essere il fratello del campione brasiliano Kakà. Infine, Ante Rebic, vincitore dello scudetto 2021-22 con il Milan e oggi al Lecce. Qui la storia di Lapadula: [gzn_video id=988709 autoplay=true]

Milan-Lecce: precedenti storici | VIDEO

Ecco alcuni precedenti storici: Stagione 2010-11, Milan-Lecce 4-0: gol e highlights [gzn_video id=986867 autoplay=true] 05-04-2009: la rete di Ronaldinho [gzn_video id=863076 autoplay=true] Il gol di Crespo nel 2005 [gzn_video id=699463 autoplay=true] Stagione 1997-98, la vittoria esterna del Lecce per 2-1 [gzn_video id=987011 autoplay=true] Di seguito:
  • Classifica attuale aggiornata
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa del Lecce 2024-25
CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIE A ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN 2024-25" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA LECCE" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="130" ]