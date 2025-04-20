Milan-Juventus: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Juventus story: precedenti, curiosità, statistiche, doppi ex, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e bianconeri di oggi e di ieri
Milan-Juventus story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e bianconeri. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Juventus
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro (Milano)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Juventus-Milan 2-0 (Serie A, 18-01-2025)
- Juventus-Milan 1-2 (Supercoppa italiana, 03-01-2025)
- Milan-Juventus 0-0 (Serie A, 23-11-2024)
- Juventus-Milan 0-0 (Serie A, 27-04-2024)
- Milan-Juventus 0-1 (Serie A, 22-10-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 228 volte, con 66 vittorie del Milan e 89 della Juventus. 73 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-JuventusIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-JuventusTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e JuventusImpossibile citarli tutti, tra giocatori e allenatori. In tutto sono 38 i calciatori che negli ultimi 50 anni hanno vestito sia la maglia del Milan che della Juventus. Gli ultimi due sono Alvaro Morata e Pierre Kalulu. [gzn_video id=1493349 autoplay=true] Ecco l'elenco completo dei giocatori: Altafini, Benetti, Capello (sia da giocatore che da allenatore), Paolo Rossi, Virdis, Aldo Serena, Roberto Baggio, Di Canio, Alessandro Orlando, Vierchowood, Davids, Filippo Inzaghi, Vieri, Vieira, Borriello, Matri, Zambrotta, Pirlo, Emerson, Storari, Abbiati, Legrottaglie, Aquilani, Higuain, Mandzukic, Bonucci, Ibrahimovic, Mirante, De Sciglio e Manuel Locatelli. Si sono seduti sono entrambe le panchine gli allenatori: Trapattoni, Ancelotti, il già citato Capello, Zaccheroni e Allegri. Stefano Pioli ha invece giocato nella Juventus (vincendo anche una Coppa dei Campioni) e poi allenato il Milan, conquistando l'ultimo Scudetto rossonero nel 2022
Il gol fantasma di Muntari in Milan-Juventus25 febbraio 2012, una data che i tifosi del Milan ancora faticano a dimenticare. E' il giorno del famoso gol fantasma di Muntari, non assegnato al Milan, nonostante la palla abbia ampiamente varcato la linea di porta, difesa di Gigi Buffon. Se ne accorsero tutti, sia quelli allo stadio che a casa. Tutti tranne l'assistente Romagnoli, che lasciò giocare non segnalando all'arbitro Paolo Tagliavento il sorpasso della riga da parte del pallone. Ecco l'episodio: [gzn_video id=838971 autoplay=true] Sarebbe stato il gol del 2-0 per il Milan di Massimiliano Allegri, che - già capolista - avrebbe potuto anche aumentare il divario sulla Juventus di Antonio Conte. Invece quella sfida scudetto finirà poi 1-1, segnando l'inizio del dominio della Juventus in Italia, ma soprattutto la lenta ed inesorabile caduta del Milan, che per diversi anni non riassaporerà più l'aria d'alta classifica. Infuriato, Adriano Galliani a fine partita fece vedere in diretta tv, sul suo telefonino, la validità del gol annullato. Questa la spiegazione, anni dopo, di Gianluigi Buffon, che a Che Tempo che fa ci scherza su... [gzn_video id=1805469 autoplay=true]
Milan-Juventus: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Sei partite memorabili. Ecco il video [gzn_video id=1635882 autoplay=true] Locatelli, il gol da urlo in Milan-Juventus nel 2016 | VIDEO [gzn_video id=1343964 autoplay=true] 17 febbraio 1985, Milan-Juventus 3-2: doppietta di Virdis e gol di Di Bartolomei [gzn_video id=1295179 autoplay=true] Il gol di Trezeguet con rovesciata di Del Piero | VIDEO [gzn_video id=1092263 autoplay=true] Il discusso gol di Shevchenko, stagione 2000-01. Era un tiro o un cross? [gzn_video id=1087883 autoplay=true] Stagione 1990/91, Milan-Juventus 2-0: il gol di Ancelotti [gzn_video id=906002 autoplay=true] 6 aprile 1997, Milan-Juventus 1-6: una delle sconfitte più pesanti di sempre dei rossoneri [gzn_video id=510979 autoplay=true] Milan-Juventus 0-4: finale Coppa Italia 2018 / Video [gzn_video id=1059713 autoplay=true] Milan-Juventus 0-1, gol e highlights. Finale Coppa Italia 2016 / Video [gzn_video id=1059785 autoplay=true] Stagione 2009/10, Milan-Juventus 3-0: il gol di Ronaldinho [gzn_video id=888141 autoplay=true]
TOP 5 GOL rossoneri in Milan-JuventusEcco i gol più belli dei rossoneri in Milan-Juventus a 'San Siro' | VIDEO [gzn_video id=1412388 autoplay=true]
RecordDati inerenti agli incontri ufficiali, aggiornati al 18 gennaio 2025.
- Vittoria con il maggior scarto a favore della Juventus: Juventus-Milan 8-2 (1926-1927); Juventus-Milan 6-0 (1925-1926).
- Vittoria con il maggior scarto a favore del Milan: Milan-Juventus 8-1 (1911-1912).
- Partita con più reti: Juventus-Milan 8-2 (1926-1927).
- Pareggio con più reti: Juventus-Milan 3-3 (1930-1931); Milan-Juventus 3-3 (1946-1947).
- Calciatore che ha giocato più volte questa sfida: Paolo Maldini con 45 presenze. Poi Baresi a 40 e Rivera a 39.
- Allenatore che vissuto più sfide dirette: Trapattoni e Allegri con 31 presenze, poi Nereo Rocco e Ancelotti a 23 e Lippi a 19.
Le finali tra Milan e JuventusSono in totale 9 le sfide tra le due squadre in una finale. Per sei volte ha prevalso la Juventus (4 volte in Coppa Italia, due in Supercoppa Italiana) e per tre volte il Milan (una in Coppa Italia, una in Champions League, una in Supercoppa italiana) La Juventus ha vinto sei volte:
- Coppa Italia 1941-1942 (all'andata Milan-Juventus 1-1, al ritorno Juventus-Milan 4-1);
- Coppa Italia 1989-1990 (all'andata Juventus-Milan 0-0, al ritorno Milan-Juventus 0-1);
- Supercoppa italiana 2003 (gara unica: vittoria della Juventus dopo i tiri di rigore);
- Coppa Italia 2015-2016 (gara unica: Milan-Juventus 0-1 dopo i tempi supplementari);
- Coppa Italia 2017-2018 (gara unica: Juventus-Milan 4-0);
- Supercoppa italiana 2018 (gara unica: Juventus-Milan 1-0).
- Coppa Italia 1972-1973 (gara unica: vittoria del Milan dopo i tiri di rigore);
- UEFA Champions League 2002-2003 (gara unica: vittoria del Milan dopo i tiri di rigore);
- Supercoppa italiana 2016 (gara unica: vittoria del Milan dopo i tiri di rigore).
Milan-Juventus: la finale Champions 2003Fu la prima finale di Champions League tra club italiani e venne vinta dal Milan che sconfisse la Juventus per 3-2 ai tiri di rigore, dopo lo 0-0 dei supplementari. Iconico l'ultimo rigore calciato da Shevchenko che prima di tirare guarda più volte l'arbitro. con un mix di concentrazione e preoccupazione. Ecco il racconto di quei momenti dell'ucraino: [gzn_video id=1632896 autoplay=true] Decisivi gli errori dal dischetto di Trezeguet, Zalayeta e Montero, che si vedono parare i rigori da un ispiratissimo Nelson Dida, portiere rossonero. A nulla valgono invece le due parate di Buffon su Seedorf e Kaladze. Il Milan vinse in quell'occasione la sua sesta Champions League, a nove anni dall'ultimo successo continentale. Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa della Juventus 2024-25