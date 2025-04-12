Milan-Genoa: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Genoa story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e rossoblu di oggi e di ieri
Milan-Genoa: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e rossoblu. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Genoa
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Genoa 0-0 (Serie A, 15-12-2024)
- Milan-Genoa 3-3 (Serie A, 05-05-2024)
- Genoa-Milan 0-1 (Serie A, 07-10-2023)
- Milan-Genoa 2-0 (Serie A, 15-04-2022)
- Milan-Genoa 3-1 dts (Coppa Italia, ottavi, 13-01-2022)
Statistiche:In Serie A Milan-Genoa è stata giocata 135 volte, con 61 vittorie del Milan e 29 del Genoa. I pareggi sono in tutto 45
Dove vedere in tv Milan-GenoaIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-GenoaTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e GenoaImpossibile citarli tutti. Tra quelli più illustri figura Renzo De Vecchi, ribattezzato il ‘Figlio di Dio’ che nel 1913 si trasferì dal Milan al Genoa. Non si possono poi dimenticare Fulvio Collovati, Mario Bortolazzi, Lorenzo Buffon e Roberto Rosato. E ancora: Stefano Eranio, Mario Ielpo, Roberto e Luca Antonelli e Luca Antonini. Infine i più recenti Cerci, Suso, Borriello, Boateng, Amelia, Sokratis Papastathopoulos, Kaladze, Paloschi, El Shaarawy, Acerbi, Constant, Birsa, Niang, Kucka, Piatek e due calciatori tutto genio e sregolatezza: Balotelli e Taarabt. [gzn_video id=661599 autoplay=true] Una citazione a parte è doverosa per Messias, la cui parabola ascendente lo porterà a vincere uno scudetto con il Milan dopo esser partito dalla Serie D, e per Andryi Shevchenko che da giocatore ha vinto tutto con il Milan e poi ha allenato il Grifone (cosa successa anche ad Osvaldo Bagnoli) [gzn_video id=1396361 autoplay=true]
Milan-Genoa: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Nel 2020 Milan-Genoa si gioca a porte chiuse per via della pandemia Covid. Indimenticabile, se non altro per il silenzio irreale di un San Siro vuoto, il gol di Ibrahimovic: [gzn_video id=1104213 autoplay=true] Il match del 2012 deciso dal doppio ex El Shaarawy [gzn_video id=1324779 autoplay=true] Le reti di Pato, Ibra e Bacca in Milan-Genoa [gzn_video id=766129 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Genoa 2024-25