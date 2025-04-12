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Milan-Como: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Como: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Como story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e lariani di oggi e di ieri

Milan-Como: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e lariani. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Milan-Como

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro
  • Giornata Serie A:

Ultimi scontri diretti 

  • Milan-Como 2-1 (Serie A, 15-03-2025)
  • Como-Milan 1-2 (Serie A, 14-01-2025)
  • Milan-Como 2-0 (Serie A, 03-05-2003)
  • Como-Milan 1-2 (Serie A, 15-02-2002)
  • Como-Milan 1-1 (Serie A, 28-05-1989)

Statistiche:

In Serie A Milan-Como è stata giocata 34 volte, con 19  vittorie del Milan e 5 del Monza. 10 sono invece i pareggi

Dove vedere in tv Milan-Como

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Milan-Como

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

I doppi ex di Milan e Como

Ecco alcuni giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di Milan e Como: Zambrotta, Aldo Serena, Vierchowod, Simone Andrea Ganz (figlio di Maurizio) e Taibi. Oggi ci sono Reina e Cutrone

Milan-Como: precedenti storici | VIDEO

Ecco alcuni precedenti storici: Nel 2025 l'omaggio di San Siro a compianto Bruno Pizzul [gzn_video id=1855777 autoplay=true] Di seguito:
  • Classifica attuale aggiornata
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa del Como 2024-25
CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIE A ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN 2024-25" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA COMO" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="1065" ]