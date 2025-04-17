Milan-Cagliari: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Cagliari story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e sardi di oggi e di ieri
Milan-Cagliari story: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e sardi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara, i doppi ex e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Cagliari
- Data:
- Orario:
- Stadio: Giuseppe Meazza in San Siro (Milano)
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Cagliari 1-1 (Serie A, 11-01-2025)
- Cagliari-Milan 3-3 (Serie A, 09-11-2024)
- Milan-Cagliari 5-1 (Serie A, 11-05-2024)
- Milan-Cagliari 4-1 (Serie A, 02-01-2024)
- Cagliari-Milan 1-3 (Serie A, 27-09-2023)
Statistiche:In Serie A questa sfida è stata giocata 93 volte, con 54 vittorie del Milan e 9 del Cagliari. 30 sono invece i pareggi
Dove vedere in tv Milan-CagliariIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-CagliariTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e CagliariTanti i doppi ex di Milan e Cagliari. Impossibile citarli tutti. I più illustri sono sicuramente Enrico Albertosi e Massimiliano Allegri, senza dimenticare Pietro Paolo Virdis (decisivo per la conquista dell’undicesimo tricolore del Diavolo). L’ex portiere ha conquistato lo storico scudetto rossoblù e quello della stella con i rossoneri, mentre Allegri ha allenato i sardi dal 2008 al 2010, prima di passare in rossonero per 4 anni (2010-2014), vincendo al primo colpo lo scudetto 2010-11 e la Supercoppa italiana 2011. Da ricordare anche Giulio Zignoli, Mario Maraschi, Gigi Radice, Giuseppe Pancaro, Mario Ielpo, Valerio Fiori, Marco Borriello, Davide Di Gennaro, Bartosz Salamon, il compianto Davide Astori, William Vecchi, Ottavio Bianchi, Roberto Donadoni e Giovanni Trapattoni.
Milan-Cagliari: precedenti storici | VIDEOEcco alcuni precedenti storici: Milan-Cagliari, il 4-3 della stagione 2009-10 [gzn_video id=1333574 autoplay=true] Con il Cagliari a San Siro anche il toccante addio di Giacomo Bonaventura al Milan [gzn_video id=1168355 autoplay=true] La rete di Mexes nel 2015.. [gzn_video id=854170 autoplay=true] Il gol di Serginho.. [gzn_video id=849533 autoplay=true] il gol di Inzaghi nel 2008 [gzn_video id=707831 autoplay=true] il siluro di Pato nel 2009 [gzn_video id=611283 autoplay=true] la punizione di Ibrahimović [gzn_video id=643039 autoplay=true]
LA TO 5 GOL rossonera in Milan-Cagliari | VIDEO[gzn_video id=830701 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa del Cagliari 2024-25